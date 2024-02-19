AJHB: длина пальцев связана со здоровьем сердца и тяжестью Covid-19

Недавнее исследование, опубликованное на портале AJHB (American Journal of Human Biology), обнаружило, что спортсмены с более длинными безымянными пальцами по сравнению с указательными демонстрируют более эффективный метаболизм кислорода, что может привести к более высокому максимальному потреблению кислорода.Простыми словами, это означает, что эти спортсмены более эффективно используют кислород, который является важным для спортивной выносливости и результатов, особенно в дисциплинах, где требуется высокая степень выносливости, таких как футбол.Хотя связь между соотношением длины пальцев и спортивными достижениями интересна сама по себе, исследование также выявило потенциальные последствия для здоровья и исходов заболеваний у не спортсменов. Исследование показало связь между соотношением пальцев и возрастом, в котором случился сердечный приступ, и тяжестью перенесённого Covid-19.Это говорит о том, что соотношение 2D:4D потенциально может использоваться в качестве маркера определенных рисков для здоровья.

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