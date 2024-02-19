Врачи Малев и Захарова назвали ключевые признаки высокого давления

Высокое давление повышает риск атеросклероза. Об этом рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» кардиолог, доктор медицинских наук Эдуард Малев.Повышение артериального давления до значений 140 на 90 миллиметров ртутного столба может вызвать много последствий, рассказал специалист.Одной из причин повышенного артериального давления является генетическая предрасположенность. Усталость, головная боль и раздражительность явно говорят о том, что давление подскочило и нужно его нормализовать, рассказал врач.Малев отметил, что на фоне высокого давления страдает головной мозг, начинаются проблемы с почками. Функции этого органа снижаются, подчеркнул кардиолог. Кроме того, высокое давление может приводить к инфарктам или инсультам.Врач Захарова дополнила коллегу, рассказав, на что обратить внимание, чтобы не пропустить начало гипертонической болезни."Важно отметить, что высокое артериальное давление часто является бессимптомным состоянием, и многие люди могут не замечать его признаков. Регулярные измерения артериального давления важны для своевременного выявления и контроля данного состояния. Если у вас есть подозрение на высокое давление, рекомендуется проконсультироваться с врачом для диагностики и разработки плана лечения", - говорит Захарова специально для МедикФорум.Признаки высокого давления, или артериальной гипертензии, могут включать следующие симптомы и признаки:Головная боль: часто появляющиеся и продолжительные головные боли, особенно в области затылка.Головокружение: ощущение неустойчивости или кружения головы.Кратковременная потеря зрения: может возникнуть темное пятно или дымка перед глазами.Боль в груди: дискомфорт, давление или боль в области груди.Затруднение дыхания: одышка или затруднение дыхания.Усталость и слабость: постоянная усталость или общая слабость.Боли в шее и затылке: дискомфорт в области шеи и затылка.Частое мочеиспускание: увеличенная потребность в мочеиспускании.Боли в грудной клетке: боли в области сердца.Покраснение или покалывание в глазах: чувство покалывания или краснота в области глаз."Самый распространенный признак высокого артериального давления – это головная боль. Однако стоит отметить, что симптомы могут различаться у разных людей, и не всегда они проявляются однозначно. Головная боль в области затылка и затруднение дыхания также входят в число довольно часто встречающихся симптомов гипертензии", - объясняет Захарова.

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