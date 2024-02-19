Диетологи Селезнева и Пономарева перечислили продукты для поднятия гемоглобина

Ярославский диетолог Татьяна Селезнева рассказала, какие продукты помогут привести этот показатель в норму."Кто хоть один раз в своей жизни сталкивался с анемией, знает, какое это неприятное состояние: сил нет, настроения нет, всё валится из рук, хочется полежать, иммунитет никакой, волосы сыплются, кожа сухая. Конечно, надо разбираться с причиной анемии. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, дефицит питания, потеря крови, гинекологические заболевания у женщин. Врачи помогут установить причину анемии и назначат лечение. Но в любом случае для повышения уровня гемоглобина очень важна коррекция питания", — пояснила диетолог для 76.ru.Она порекомендовала ежегодно проходить бесплатную диспансеризацию и профосмотр, так как вовремя выявленная проблема анемии — залог успешного лечения.Татьяна Селезнева перечислила топ продуктов для вспомогательного лечения железодефицитной анемии.ПеченьПечень подойдет любая — куриная, свиная, говяжья, индейки, трески. В ней высокое содержание белка, железа, меди, калия, фосфора, витаминов Е, К, биотина, группы В.МясоПрежде всего говядина и индейка. Как и печень, эти виды мяса — поставщики полноценного белка и хорошо усваиваемого железа.РыбаЭтот продукт — отличный источник белка, кальция, фосфора, омеги-3, жирорастворимых витаминов.Свекла, листовые салаты, зеленьОни содержат вещества, улучшающие функцию кроветворения, системы пищеварения, в первую очередь печени. Эти продукты поставляют минералы, витамины, помогают усваивать белковую пищу и железо.Врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум рассказал о симптомах анемии."Симптомы анемии могут варьировать в зависимости от её типа и степени тяжести".Общие признаки могут включать:Слабость и усталость. Постоянное чувство усталости, даже при небольших физических нагрузках.Бледность кожи и слизистых оболочек. У анемических людей кожа может приобретать бледный оттенок.Быстрая утомляемость и затрудненное дыхание. Сердце работает более интенсивно для компенсации недостатка кислорода, что может вызывать быструю утомляемость и одышку.Головокружение и чувство легкости в голове. Недостаток кислорода может влиять на мозг и вызывать головокружение.Бессонница или повышенная сонливость. Изменения в уровне кислорода могут влиять на сон.Холодные конечности: Руки и ноги могут быть холодными из-за недостатка кислорода в крови.Повышенная хрупкость и ломкость волос и ногтей. Недостаток железа может влиять на состояние волос и ногтей.Потеря аппетита. Некоторые люди с анемией могут потерять интерес к еде."Красное мясо и субпродукты лучше всего поднимает гемоглобин, но не все их любят и могут есть в большом количестве. Из растительных продуктов лучше всего поднимают гемоглобин чернослив, горох, грецкие орехи и тофу", - говорит Пономарева.Если у вас есть подозрение на анемию, важно проконсультироваться с врачом для проведения соответствующих обследований и назначения лечения.

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