Стоматологи узнали, из-за каких бактерий возникает неприятный запах изо рта
Эксперты из Высших школ фармацевтических наук и стоматологии при Осакском университете, Университета Луисвилля выяснили, какие бактерии влияют на возникновение неприятного запаха изо рта у человека.
Результаты проведённых опытов показали, что в появлении неприятного запаха изо рта играют роль бактерии Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута), которые взаимодействуют с бактериями Streptococcus gordonii. Оказалось, что S. gordonii выделяют орнитин, что в итоге приводит к повышенному метаболизму метионина и выработке газа метантиола.
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