Стоматологи узнали, из-за каких бактерий возникает неприятный запах изо рта

Плохо пахнуть изо рта у человека начинает в основном из-за газа метантиола. В небольших концентрациях он пахнет как гнилая капуста. Учёные решили узнать, какие бактерии провоцируют образование этого газа в полости рта.Эксперты из Высших школ фармацевтических наук и стоматологии при Осакском университете, Университета Луисвилля выяснили, какие бактерии влияют на возникновение неприятного запаха изо рта у человека.Результаты проведённых опытов показали, что в появлении неприятного запаха изо рта играют роль бактерии Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута), которые взаимодействуют с бактериями Streptococcus gordonii. Оказалось, что S. gordonii выделяют орнитин, что в итоге приводит к повышенному метаболизму метионина и выработке газа метантиола.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки