Диетолог Плотникова: сало дает нужные иммунитету витамины и микроэлементы

Диетолог Кристина Плотникова: сало при умеренном употреблении помогает укреплять иммунитет.Диетолог Плотникова рассказала, что сало ошибочно воспринимают как продукт, повышающий уровень холестерина.«В сале содержатся витамины и аминокислоты, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего», - заявила специалист.Говоря о витаминах, Плотникова заметила, что сало дает организму витамин А, витамин D, витамин E, витамин K – вещества, способствующие хорошему здоровью кожи, волос и ногтей, нормальному функционированию организма. Сало также дает нужные иммунитету микроэлементы в виде железа, цинка, селена, кальция, магния, марганца, фосфора.«К тому же этот продукт содержит аминокислоты и жирные кислоты, необходимые для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы», - добавила эксперт.Диетолог подчеркнула, что ежедневно следует съедать не больше 50 граммов сала (при имеющихся проблемах в работе ЖКТ, болезнях печени, диабете, ожирении продукт не рекомендуется). При столь умеренном употреблении сала можно не бояться появления лишнего веса. Повышенная масса тела из-а питания возникает в первую очередь от переедания и пристрастия к углеводным продуктам.

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