Врачи: недостаточное питье воды может стать причиной лишнего веса

Врачи-эндокринологи Сайыына Гоголева и Юлия Сорокина: для поддержания здорового веса очень важно пить достаточно воды.

Врачи предупредили, что недостаточное питье воды может стать причиной лишнего веса. По словам эндокринолога Гоголевой, если организм испытывает дефицит влаги, это ведет к ухудшению проницаемости клеточных мембран, проблемам с доступом глюкозы в клетки. Не получая глюкозы, клетки активизируют сигналы голода, и человек начинает ощущать повышенный аппетит – ест и не может почувствовать качественного насыщения. Возникающий избыток калорий способствует росту жировой ткани.

Врач Сорокина добавила, что довольно часто потребность организма в воде воспринимается как желание чего-то вкусного, и вместо чистой влаги он получает что-то калорийное.

«Из-за особенностей работы нервной системой человек может не сразу понять, испытывает ли он голод или жажду. Чаще всего такую ситуацию описывают, как «хочется чего-то», указала врач. Из-за этого человек может утолить жажду не просто водой, а более вкусными сладкими напитками», - поделилась медик.

Сорокина обратила внимание на то, что сладкие напитки вызывают «сахарные качели» – очень быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его резкое падение. Последствием такого перепада становится сильный плохо контролируемый голод, толкающий людей на калорийные перекусы.

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