Врачи: недостаточное питье воды может стать причиной лишнего веса

Врачи-эндокринологи Сайыына Гоголева и Юлия Сорокина: для поддержания здорового веса очень важно пить достаточно воды.Врачи предупредили, что недостаточное питье воды может стать причиной лишнего веса. По словам эндокринолога Гоголевой, если организм испытывает дефицит влаги, это ведет к ухудшению проницаемости клеточных мембран, проблемам с доступом глюкозы в клетки. Не получая глюкозы, клетки активизируют сигналы голода, и человек начинает ощущать повышенный аппетит – ест и не может почувствовать качественного насыщения. Возникающий избыток калорий способствует росту жировой ткани.Врач Сорокина добавила, что довольно часто потребность организма в воде воспринимается как желание чего-то вкусного, и вместо чистой влаги он получает что-то калорийное.«Из-за особенностей работы нервной системой человек может не сразу понять, испытывает ли он голод или жажду. Чаще всего такую ситуацию описывают, как «хочется чего-то», указала врач. Из-за этого человек может утолить жажду не просто водой, а более вкусными сладкими напитками», - поделилась медик.Сорокина обратила внимание на то, что сладкие напитки вызывают «сахарные качели» – очень быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его резкое падение. Последствием такого перепада становится сильный плохо контролируемый голод, толкающий людей на калорийные перекусы.

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