Врач предупредила, что частое мытье рук может привести к атопическому дерматиту

Частое мытье рук может спровоцировать развитие атопического дерматита, предупредила аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян.Специалист пояснила, что данное заболевание является хроническим и сопровождается покраснением, воспалением и зудом. По ее словам, при частом мытье естественный защитный барьер кожи ослабевает, что делает ее более подверженной дерматиту. Так, руки могут стать более сухими, на коже появляются трещины, уточнила она.Рафаелян рекомендовала использовать мягкие моющие средства и теплую воду, а также не забывать об увлажняющих кремах. Что касается обычного мыла, оно повреждает гидролипидную пленку, которая отвечает за хорошее состояние кожи, ее упругость и эластичность, объяснила врач."Нещелочное мыло помогает восстановить липидный слой. Также важно обращать внимание на низкое содержание отдушек, а для людей с атопией кожи важно отсутствие в составе трав и натуральных эфирных масел", – добавила она.Неприятные ощущения на коже также могут вызывать украшения из никеля, заметила Рафаелян. Они способствуют появлению контактной аллергии в 40% случаев, подчеркнула специалист.Кроме того, по ее словам, аллергическая реакция может появиться при использовании ароматических свечей и освежителей воздуха. Сыпь, заложенность и удушение могут быть симптомами в таких случаях, предупредила Рафаелян.Дерматит также может быть следствием ношения масок, рассказала аллерголог. Она напомнила, что маски надо чаще менять, чтобы избежать воспаления.Эксперт обратила внимание, что во время аллергии вырабатываются специфические биологические вещества, одним из которых является гистамин. Если причиной аллергической реакции является какой-либо продукт, гистамин будет защищать организм, вызывая покраснения и зуд.В свою очередь, простуда или грипп могут способствовать развитию экземы, отметила Рафаелян. Кожную реакцию, как правило, можно заметить в области носа из-за частого сморкания, объяснила врач.Ранее дерматолог Татьяна Кузьмина рассказала, что около 10% мирового населения страдают от атопического дерматита, характеризующегося сухой и раздраженной кожей, а также сильным зудом.По словам специалиста, диагностика осуществляется после обращения пациента, осмотра и сбора анамнеза. Вылечить такой дерматит окончательно нельзя, однако можно добиться его полной и длительной ремиссии, уточнила она.

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