Психиатр Калькэ: некоторые люди имеют предрасположенность к весеннему обострению

Психиатр Антон Калькэ объяснил, что подразумевают врачи, говоря о весеннее-осеннем обострении.Психиатр Калькэ подтвердил, что термин «весеннее обострение» – не выдумка. Но он относится не только к проблемам в области психиатрии. В переходные периоды (это не только весна, но и осень) часто наблюдается разноплановое ухудшение здоровья. На это в значительной степени влияют происходящие в такое время погодные, атмосферные, биологические изменения – например, изменения продолжительности светового дня, воздействующее на биоритмы организма.«В этот период могут обостряться хронические заболевания, уже присутствующие у человека, а также могут появляться новые патологии», - сказал Калькэ Тульской службе новостей.Врач отметил, что некоторые люди имеют предрасположенность к весеннему обострению.«Обычно это люди, у которых в семье есть наследственная предрасположенность к психическим расстройствам. Те, у кого в роду есть генетическая предрасположенность к такому типу заболеваний».Психиатр добавил, что здоровые люди весной могут испытывать проблемы с настроением, у них может возникать хандра. Однако она не становится состоянием, меняющим качество жизни или не позволяющим нормально работать. Здоровый организм адаптируется к началу нового теплого сезона, поэтому возникающий эмоциональный спад достаточно быстро проходит. Если жизнь человека в целом достаточно стабильна, и он не страдает от хронического стресса, возникающую временную хандру не стоит воспринимать как что-то тяжелое и трагичное.

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