Эксперты назвали точное время, когда нужно ложиться спать

Чтобы выспаться, нужно не только рано ложиться спать. Также важно установить будильник на правильное времяКоличество часов, необходимых для сна, зависит от возраста. Специалисты рекомендуют спать 7-9 часов. Между тем детям до года требуется от 12 до 16 часов сна, пожилым (65 лет и старше) – от 7 до 8 часов в день.По мнению экспертов, чтобы получить максимальную пользу от сна, нужно просыпаться каждый день в одно и то же время. Если вам нужно проснуться в 4 утра, отходить ко сну необходимо в 18:45. Для пробуждения в 5 утра необходимо лечь в кровать уже в 19:45, в 6 утра – в 20:45, в 7 утра – в 20:45 и так далее. Это девять часов, которые включают в себя шесть циклов сна.Недостаток сна может повлиять на общее состояние здоровья. Недосып может влиять на психическое состояние, работу мозга, иммунной системы.

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