Нутрициолог Писарева рассказала кому нельзя есть куриное мясо, врач Лементина назвала вкусные альтернативы

Эксперт по питанию Ирина Писарева рассказала о вреде мяса курицы для здоровья некоторых пациентов.По словам врача, этот диетический продукт полезен далеко не всем. Однако на практике вареное или запеченное куриное филе считается отличным источником белка и микроэлементов.В группе риска числятся аллергики. Мясо курицы содержит много соединений, богатых нуклеиновыми кислотами. Аналогичная непереносимость животного белка может коснуться куриных яиц.Если ограничений нет, то мясо курицы может послужить источником витаминов группы В, а также полезных микроэлементов.Врач-нутрициолог Юлия Лементина рассказал о полезных альтернативах куриного мяса."Если у вас аллергия на куринное мясо, существует множество альтернативных источников белка и питательных веществ", - говорит Лементина специально для МедикФорум.Индейка. Птицы, такие как индейка, могут предоставить альтернативу куринному мясу. Она богата белком и имеет различный вкус.Говядина. Если нет аллергии на говядину, она может быть отличной альтернативой. Важно выбирать нежирные части мяса.Баранина. Баранина также может быть использована в качестве альтернативы, особенно если вы предпочитаете более насыщенный вкус.Рыба: Рыба является отличным источником белка и здоровых жирных кислот. Выбирайте разнообразные виды рыбы.Морепродукты. Креветки, кальмары, мидии и другие морепродукты также могут быть вариантом.Соевые продукты. Тофу и другие соевые продукты могут служить отличной альтернативой мясу."Они богаты белком и являются отличным выбором для вегетарианцев и веганов".Соевые продукты богаты изофлавонами, которые являются растительными соединениями, известными своими антиоксидантными свойствами. Они могут помочь в снижении риска различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и определенные виды рака.Регулярное употребление сои связано с уменьшением уровня общего холестерина и повышением уровня "хорошего" холестерина. Изофлавоны в соевых продуктах могут оказывать благоприятное влияние на женское здоровье, помогая уменьшить симптомы менопаузы.Орехи и семена. Миндаль, фундук, грецкий орех, арахис, а также семена чиа и льна могут быть добавлены к блюдам для увеличения содержания белка.Заменители мяса. На рынке существует множество заменителей мяса на основе растительных компонентов, таких как сейтан, шампиньоны, готовые вегетарианские бургеры и сосиски."Помните, что при аллергии важно тщательно проверять состав продуктов и избегать любых продуктов, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Если у вас есть подозрение на аллергию на какие-либо продукты, рекомендуется проконсультироваться с врачом или аллергологом", - говорит Лементина.

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