Пилатес снижает кровяное давление у гипертоников — ученые

Исследование, опубликованное в журнале Human Hypertension, показывает, что программы тренировок по пилатесу безопасны для пациентов с гипертонией, и что эти программы могут быть включены в их реабилитацию.Гипертония, или высокое кровяное давление, являются серьезной проблемой общественного здравоохранения из-за широкой распространенности. Это состояние значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и связанной с ними инвалидности и смертности. Хотя лекарства могут эффективно лечить гипертонию, последовательное соблюдение режима лечения является основным условием достижения оптимальных результатов.Имеющиеся данные указывают, что сочетание фармакологических и нефармакологических вмешательств весьма эффективно в управлении всеми факторами риска, связанными с гипертонией. В частности, физические упражнения считаются отличным средством снижения артериального давления у больных гипертонической болезнью. Это вмешательство эффективно снижает артериальное давление даже у пациентов, которые плохо реагируют на антигипертензивные препараты.В этом систематическом обзоре и метаанализе ученые изучили эффективность программ тренировок по пилатесу в управлении артериальным давлением у пациентов с гипертонией.Ученые провели поиск в четырех электронных базах данных в поисках рандомизированных клинических испытаний и сравнительных исследований, в которых изучалось влияние тренировок пилатеса на кровяное давление у пациентов с гипертонией.В окончательный анализ были включены в общей сложности четыре рандомизированных клинических исследования и семь сравнительных исследований. Все эти исследования были опубликованы в период с 2015 по 2023 год. Что касается методологического качества выбранных исследований, одно было низкого качества, четыре — хорошего качества и шесть — высокого качества.В выбранные исследования были включены в общей сложности 458 участников с декомпенсированной гипертензией, артериальной гипертензией или нормальным давлением. Все участники с артериальной гипертонией во время занятий пилатесом получали антигипертензивную терапию.Результаты показали, что пилатес обладает значительно более высокой эффективностью в снижении систолического, диастолического и среднего артериального давления по сравнению с другими видами физической активности, применяемыми в контрольных группах.Основываясь на этих наблюдениях, ученые советуют включать пилатес в программу реабилитации для контроля артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью. Однако следует отметить, что пилатес не обязательно может принести большую пользу, чем аэробные упражнения.

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