Названа особая специя, мощно снижающая холестерин

Диетолог Хилл: корица успешно снизит уровень холестерина.Корица может успешно снизить уровень холестерина в организме благодаря её способности уменьшать уровень сахара в крови.Это особенно полезно для людей, страдающих от диабета. Кроме того, корица обладает противовоспалительными свойствами и считается частью здорового питания для сердца, заменяя нежелательные жиры, сахар и соль.Специю получают из коры разных видов коричных деревьев. Растительное вещество содержит циннамальдегид и коричную кислоту, катехины и процианидины, которые оказывают антиоксидантное и противовоспалительное воздействие.Большинство исследований, касающихся корицы и холестерина, проводилось с использованием добавок корицы у людей с диабетом и метаболическим синдромом. Большие дозы вещества, превышающие 1500 мг в день, показали более благоприятный эффект на уровень хорошего холестерина (ЛПВП).Дипломированный диетолог Джордан Хилл привлекает внимание к пользе других специй, особенно полезных для людей с высоким уровнем холестерина, в их числе — кайенский перец, чеснок, имбирь и куркума. Он рекомендует включить эти специи в рацион, чтобы получить максимальную пользу.

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