Врач Гадзиян назвал самый коварный алкогольный напиток, от которого пухнет сердце, кардиолог Варфоломеев рассказал о рис
Врачи рассказали о самом коварном алкогольном напитке. Пиво сильно вредит организму, в частности, сердцу.
Сердце становится невероятно разбухшим - это почти неизлечимо, - отметил хирург-уролог Марк Гадзиян. Кроме того, частое употребление пива может повлиять на развитие рака кишечника. Этот недуг, по словам доктора, прячется за такими симптомами, как боли в спине или животе.
Врач напомнил, что пиво содержит большое количество этанола. Он пагубно влияет на организм, ведь мало кто ограничивается стаканчиком алкогольного напитка.
Кроме того, пиво содержит вещества, способствующие росту инфекции и ослабляющие иммунную систему, - акцентировал внимание медик.
"Пиво, как и любой алкогольный напиток, может оказывать отрицательное воздействие на организм, особенно при употреблении в больших количествах", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Регулярное и чрезмерное употребление пива может привести к развитию алкогольной зависимости, что в свою очередь может сопровождаться физической и психологической зависимостью.
Воздействие на психическое здоровье
Употребление алкоголя, включая пиво, может вызывать изменения в психическом здоровье, такие как депрессия, тревожность и другие психологические расстройства.
Повышенный риск заболеваний печени
Чрезмерное употребление алкоголя может привести к различным заболеваниям печени, таким как цирроз и жировая дистрофия печени.
Влияние на сердечно-сосудистую систему
Употребление алкоголя может влиять на сердечно-сосудистую систему, повышая риск различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Вред для пищеварительной системы
Алкоголь может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта и увеличивать риск язв и других проблем с пищеварением.
Повышенный риск травм и несчастных случаев
Употребление алкоголя может снижать координацию движений и внимание, что увеличивает риск травм и несчастных случаев.
Влияние на социальную и профессиональную жизнь
Алкоголь может оказывать негативное воздействие на социальные отношения, семейную жизнь и профессиональную деятельность.
"Важно отметить, что употребление алкоголя может быть безопасным и умеренным, но превышение рекомендуемых норм может вызвать различные проблемы со здоровьем. Людям следует быть осмотрительными при употреблении алкоголя и соблюдать умеренность", - говорит врач-кардиолог.
Если у вас есть конкретные заболевания или медицинские проблемы, рекомендуется обсудить с врачом вопрос употребления алкоголя в вашем случае.
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