Учёные выявили, что нужно есть, чтобы не храпеть
После анализа информации о более чем 14 000 участниках исследования, ученые пришли к выводу, что те, кто придерживается здоровой растительной диеты, имеют существенно меньший риск абструктивного АВС по сравнению с теми, кто употребляет менее овощей и фруктов. Это связано с тем, что здоровое питание снижает воспаление и риск ожирения, которые являются основными факторами развития этого состояния.
Результаты подчеркивают важность качественного питания для управления риском абструктивного АВС. Эксперты призывают общество упростить доступ к здоровому питанию, чтобы каждый мог легко сделать выбор в пользу своего здоровья и борьбы с АВС.
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