Как питьевой режим влияет на состояние кожи? Объясняет нутрициолог

Нутрициолог, косметолог-эстетист КДЦ МЕДСИ на Белорусской Федорова Илона Александровна объяснила Медновостям, как обезвоживание влияет на нашу красоту и здоровье.Одна из важных функций воды — транспортная. Вода разжижает кровь, желчь и доставляет все нутриенты из пищи до клеток. Мы можем есть полезную еду, но если в день выпиваем только 500 мл воды, то эти полезные вещества просто не смогут добраться до наших клеток.Когда организм находится в обезвоженном состоянии, а также, когда есть вздутие и брожение, то из кишечника в кровь выделяются непереваренные остатки пищи, которые склеивают эритроциты, образуя «монетные столбики».Наши лейкоциты в такой жирной, вязкой и густой крови не могут свободно передвигаться и выполнять свою функцию по очищению организма от бактерий и вирусов. Поэтому снижается иммунитет, на лице образуются высыпания, появляются тусклый цвет лица, отечность.Сколько надо пить воды, чтобы кожа была здоровой и сияющей?После пробуждения нужно выпить 1-2 стакана воды (тепло-горячая или комнатной температуры). Теплая вода помогает улучшить желчеотток, т.к. под воздействием теплоты желчный пузырь начинает сокращаться. Начинаем с малого и постепенно увеличиваем до 2-х стаканов.Рекомендую выпивать до 1 литра воды до обеда, а остальную часть по потребности в течение дня.

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