Диетолог Редина: употребление целого ряда продуктов и напитков вызывает сердечную аритмию

Врач-диетолог Ольга Редина: кофе, алкоголь и шоколад могут вызвать сердечную аритмию.Диетолог Редина рассказала, что продукты и напитки, способные вызывать сердечную аритмию, употребляются многими людьми практически ежедневно.«Сердечная аритмия – это нарушение ритма и частоты сердечных сокращений. Ее может спровоцировать употребление целого ряда продуктов и напитков», - поделилась специалист с «Вечерней Москвой».По словам Ольги Рединой, к продуктам, вызывающим сердечную аритмию, в первую очередь относится кофеин. Медик посоветовала взрослым людям контролировать его количество в своем рационе – особенно при наличии хронических проблем с сосудами. Одними из самых опасных в плане риска аритмии напитков с кофеином диетолог считает энергетики.Кроме того, провокатором сердечной аритмии может оказаться алкоголь.«Употребление спиртных напитков чаще трех раз в неделю и в большом количестве может вызвать нарушение сердечного ритма», - предостерегла врач.Также Редина порекомендовала с осторожностью употреблять шоколад. В нем содержатся теобромин и фенилэтиламин (вещества из какао), способные усиливать ритм сердца.Вдобавок на сердцебиение может влиять еда, в которой много жиров и специй, включая сахар и соль.«Переедание сладкой и соленой пищей увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует его усиленную работу, из-за которой может развиться аритмия», - проинформировала эксперт.Редина заметила, что появление учащенного сердцебиения после употребления отдельных продуктов – это серьезный повод для обращения к врачу. Возможно, он сочтет нужным проверить сердце или скорректировать повседневный рацион.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки