Диетолог Редина: употребление целого ряда продуктов и напитков вызывает сердечную аритмию

Врач-диетолог Ольга Редина: кофе, алкоголь и шоколад могут вызвать сердечную аритмию.

Диетолог Редина рассказала, что продукты и напитки, способные вызывать сердечную аритмию, употребляются многими людьми практически ежедневно.

«Сердечная аритмия – это нарушение ритма и частоты сердечных сокращений. Ее может спровоцировать употребление целого ряда продуктов и напитков», - поделилась специалист с «Вечерней Москвой».

По словам Ольги Рединой, к продуктам, вызывающим сердечную аритмию, в первую очередь относится кофеин. Медик посоветовала взрослым людям контролировать его количество в своем рационе – особенно при наличии хронических проблем с сосудами. Одними из самых опасных в плане риска аритмии напитков с кофеином диетолог считает энергетики.

Кроме того, провокатором сердечной аритмии может оказаться алкоголь.

«Употребление спиртных напитков чаще трех раз в неделю и в большом количестве может вызвать нарушение сердечного ритма», - предостерегла врач.

Также Редина порекомендовала с осторожностью употреблять шоколад. В нем содержатся теобромин и фенилэтиламин (вещества из какао), способные усиливать ритм сердца.

Вдобавок на сердцебиение может влиять еда, в которой много жиров и специй, включая сахар и соль.

«Переедание сладкой и соленой пищей увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует его усиленную работу, из-за которой может развиться аритмия», - проинформировала эксперт.

Редина заметила, что появление учащенного сердцебиения после употребления отдельных продуктов – это серьезный повод для обращения к врачу. Возможно, он сочтет нужным проверить сердце или скорректировать повседневный рацион.

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