Диетолог Хилл рассказала о пользе корицы в борьбе с холестерином

Эксперт подчеркнула, что специя полезна людям с диабетом.

По словам диетолога Джордан Хилл, корица благотворно влияет на здоровье человека за счет снижения уровня холестерина в крови. Такой эффект достигается благодаря способности специи снижать уровень сахара в крови.

Кроме того, пишет sports.kz, корица обладает противовоспалительными свойствами и считается частью здорового питания для сердца.

Антиоксидантное и противовоспалительное свойство корицы обусловлено содержащимися в ней циннамальдегидом и коричной кислотой, катехинами и процианидинами.

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