Врач Редина рассказала о вреде чрезмерного употребления шоколада

Сердечная аритмия вызвана нарушением частоты сердечных сокращений. Некоторые продукты и напитки, которые мы ежедневно употребляем, могут спровоцировать это состояние.По словам диетолога Ольги Рединой, кофе и другие напитки с кофеином являются потенциальными провокаторами аритмии из-за их стимулирующего свойства. Алкоголь и энергетические напитки также могут вызывать нарушение сердечного ритма.Для людей с уже существующими сердечными проблемами шоколад может быть опасен. Пища, богатая жирами и специями, часто вызывает рефлюкс кислоты и аритмию. Чрезмерное переедание, особенно сладкой и соленой пищи, негативно влияет на сердце.Если после употребления определенных продуктов наблюдается учащенное сердцебиение, необходимо пройти обследование и скорректировать пищевые привычки. Советы доктора Рединой опубликовал портал «Вечерняя Москва».Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, чем заменить шоколад, если вы сладкоежка."Кофеин, который содержится в шоколаде, может оказывать воздействие на систему кровяного давления, и поэтому его употребление может быть ограничено при гипертонии (повышенном артериальном давлении)".Строков назвал сладости, которые наносят организму наименьший вред.Мед и медовые продуктыМед является естественным сладким продуктом, который также содержит антиоксиданты и может иметь противовоспалительные свойства.Фрукты и сухофруктыФрукты содержат естественные сахара, а также витамины, минералы и пищевые волокна. Сухофрукты, такие как изюм или чернослив, также могут быть полезными, но следует употреблять их в умеренных количествах из-за их концентрированного сахара.Овсяное печенье или завтракиЕсли они изготовлены из цельного овса, они могут быть источником клетчатки, белка и микроэлементов.Орехи и семенаОрехи, такие как миндаль, фундук или грецкий орех, а также семена подсолнечника или льна, содержат полезные жиры, белок и микроэлементы.Мармелад и желе на агар-агареОни также содержат пектин и полезны для пищеварения."Важно помнить, что, несмотря на полезные свойства, даже эти сладости следует употреблять с умеренностью. Сбалансированное питание с разнообразными продуктами остается ключом к общему здоровью".Если у вас есть конкретные диетические ограничения или заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

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