Врач Малиновская заявила, что налет на языке является признаком диабета и рака

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская предупредили об опасных причинах появления налета на языке. Она заявила, что он может быть признаком диабета и рака.«Если налет появляется снова и снова, сопровождаясь другими симптомами — чувством жжения и боли, неприятным запахом изо рта, появлением язвочек, проблемами с жеванием и глотанием, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить, почему он возникает», — сказала врач.Среди наиболее серьезных патологий, при которых язык покрывается налетом, Малиновская назвала диабет II типа, онкологические заболевания полости рта, иммунодефицит (в том числе ВИЧ-инфекция), сифилис. При болезнях печени налет приобретает желтоватый оттенок, при язвенной болезни, хроническом гастрите и других болезнях желудочно-кишечного тракта — сероватый. При дефиците витаминов группы В на фоне налета могут появиться ярко-красные очаги с белой каймой.Недостаточная чистка языка, зубов и десен может привести к образованию налета. Бактерии и остатки пищи могут накапливаться на поверхности языка.Недостаточное слюнотечение может способствовать образованию налета на языке. Слюна помогает очищать полость рта от бактерий и частиц пищи.Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум рассказала, что налет языке часто свидетельствует о пролемах с ЖКТ."Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ) - этот расстройство желудка может вызывать поднятие кислоты из желудка в ротовую полость, что может повлиять на состояние языка", - говорит Алисова.Некоторые из проблем, которые могут привести к образованию налета на языке, включают:ГастритВоспаление слизистой оболочки желудка может вызвать изменения в состоянии языка. Характерный для гастрита может быть белый или желтоватый налет.ЭзофагитВоспаление пищевода, особенно при гастроэзофагеальном рефлюксе (ГЭРБ), может сказаться на состоянии языка. Кислота, поднимающаяся из желудка, может влиять на слизистую оболочку.ДисбактериозНеравновесие в микробиоте ЖКТ может вызвать образование налета на языке. Это может быть связано с избыточным размножением бактерий в ротовой полости.Синдром раздраженного кишечника (СРК)Пациенты с СРК могут испытывать различные симптомы, включая изменения в состоянии языка.Желудочные язвыЯзвы в желудке или двенадцатиперстной кишке могут вызвать раздражение и воспаление, отражающееся на языке.ПанкреатитВоспаление поджелудочной железы может сказаться на состоянии языка.Желчные проблемыПроблемы с желчным пузырем или желчными путями также могут влиять на цвет и налет на языке.ЦелиакияАллергия на глютен и сопутствующие ей проблемы с пищеварением могут влиять на состояние языка."Если у вас возникают проблемы с языком, особенно если они сопровождаются другими симптомами ЖКТ, рекомендуется обратиться к врачу для детального обследования и определения причины", - советует Алисова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки