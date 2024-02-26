На дефицит гормонов укажет признак на бровях — синдром королевы Анны

Гипотиреоз, или недостаточность работы щитовидной железы, может проявляться разными симптомами. Один из самых характерных — синдром королевы Анны, который заметен на портретах 40-летней королевы Шотландии, Англии и Ирландии.Синдромом королевы Анны называют облысение внешней трети брови или, как говорят медики, отсутствие роста волос на латеральной части бровей. По словам эндокринолога Зухры Павловой, это один из наиболее характерных признаков гипотиреоза — эндокринного заболевания, при котором вырабатывается недостаточно гормонов щитовидной железы.«Назван синдром в честь Анны Датской, жены короля Якова I (VI) Стюарта, в замужестве — королева Шотландии, Англии и Ирландии (XVI–XVII вв). Этот диагноз поставили на основе портретной живописи, где видно, как в концу ее жизни (всего-то 44 года!) у нее практически исчезает часть брови», — написала врач в своем телеграм-канале.По словам Зухры Павловой, гипотиреоз — частый диагноз, но его легко спутать с другими болезнями из-за многочисленных симптомов.Доктор назвала 7 проблем со здоровьем, которые может спровоцировать гипотиреоз:нарушения в работе сердца;нарушения работы желудочно-кишечного тракта;проблемы с суставами;ночной храп;депрессия;туннельный синдром — «любимая» болезнь программистов, когда рука не может нормально работать с мышкой;гинекологические заболевания у женщин.«Все эти проявления могут путать врача и заставлять искать причину совсем не там, где она водится. Но один простой анализ на гормоны щитовидной железы даст верный диагноз. И, конечно же, осмотр врачом-эндокринологом. Гипотиреоз — это достаточно частый диагноз, и состояние хорошо корректируется. Лечение, как правило, консервативное: пациенту придется ежедневно принимать таблетки», — добавляет Зухра Павлова.Пониженная температура тела и холодные ноги — тоже сигналыРанее невролог-нейрофизиолог Ринат Гимранов называл сниженный уровень гормонов щитовидной железы также причиной вечно холодных рук и ног. По словам врача, от недостатка гормонов щитовидной железы страдают, как правило, люди старше 40 лет. В группе риска — женщины.А по словам Сергея Мазуренко, заместителя главного врача по терапии Городской больницы Святого Георгия, на проблемы со щитовидной железой может указывать пониженная температура тела. Если замечаете, что температура некоторое время держится ниже 36 Со, — это повод обратиться к терапевту или эндокринологу. По словам профессора Мазуренко, всем возрастным пациентам настоятельно рекомендуется регулярно проверять функцию щитовидной железы — сдавать кровь на тиреотропный гормон (ТТГ).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки