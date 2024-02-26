В рационе долгожителей часто присутствуют растительные и ферментированные продукты.Частое употребление растительных и ферментированных продуктов связано с долголетием, – об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на данные исследования Дэна Бюттнера, автора книг о феномене долгожительства. Бюттнер занимался изучением «голубых зон» (так называются регионы, в которых очень часто встречаются люди-долгожители). Исследователь пришел к выводу, что питание людей, склонных к долголетию, отличается некоторыми особенностями.В частности, они умеренно употребляют белок животного происхождения и весьма активно едят бобовые и овощи. Бюттнер констатировал, что клетчатка фасоли, чечевицы и гороха представляет собой неперевариваемые пищевые волокна, которые благотворно влияют на состояние кишечной микрофлоры – это важное условие для продления жизни.«Другим важным принципом правильного питания для долгих лет жизни является разнообразие. Употребление разнообразных продуктов означает, что человек с большей вероятностью получит все необходимые витамины, минералы и питательные вещества», - проинформировало Daily Mail.Отмечается, что в рационе должны чередоваться ферментированные и свежие растительные продукты – благодаря такому чередованию улучшается защита организма от сахарного диабета и сердечных заболеваний. К примеру, в Японии долгожители едят в очень большом количестве разнообразные маринованные и квашеные закуски из грибов, огурцов, лука, а долгожители средиземноморских стран употребляют много разных сыров и йогуртов, которые тоже являются ферментированными продуктами.

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