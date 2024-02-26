Ученые: увеличение количества калия в рационе помогает нормализовать кровяное давление

Согласно новому исследованию, употребляя больше калия гипертоники получают возможность нормализовать кровяное давление.Исследование, о котором сообщил журнал Human Hypertension, было проведено австралийскими учеными. Оно показало: увеличение количества калия в рационе помогает нормализовать кровяное давление более эффективно, чем сокращение натрия. Этот вывод был сделан научными специалистами на основании результатов анализа данных 20 995 человек.В частности, исследователи постулировали, что гипертоникам следует употреблять обогащенную калием соль.Калий является минералом, который действует как естественный антагонист натрия, одного из пособников гипертонии. Человеческий организм не способен вырабатывать калий самостоятельно, он получает его с пищей. Взрослые люди и подростки должны ежедневно получать с едой до 4 граммов калия в день.К продуктам, богатым калием, относятся:сухофрукты и орехи – курага, чернослив, изюм, фундук, миндаль, арахис, семечки;бобовые культуры – фасоль, горох;пряности и специи – шафран, мята сушеная, орегано.Также источниками калия являются другие растительные продукты: огурцы, помидоры, кабачки, тыква, картофель, бананы, все виды капусты, редис, свекла, чеснок и другие. Из животных продуктов - мясо кролика, говядина, печень, молоко, яйца.Как понять, что калия не хватает? Определить это можно с помощью анализа крови. Для взрослых: нижний предел - 3,6 ммоль на литр, верхний предел - 5,0 ммоль на литр.Дефицит калия в организме (гипокалиемия) возникает из-за обширной потери жидкости и электролитов, чрезмерных физических нагрузок, скудного рациона.Внешние признаки дефицита калия:Мышечная слабостьСердцебиение и другие дисфункции сердцаТрудности с концентрацией вниманияЗапор.Избыток калия опасен. Чрезмерное потребление калия чревато сбоями в работе сердца.

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