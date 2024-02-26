Диетологи рассказали, сколько яиц нужно съедать на завтрак, чтобы избежать проблем с сердцем

Оптимальный завтрак должен включать не более двух яиц. Такое мнение высказали диетологиУпотребление трёх и более яиц способно на 6% увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Основной причиной этого может являться высокое содержание холестерина, который оказывает нагрузку на сосуды. Чтобы не наносить по «мотору» двойной удар, лучше не начинать день одновременно с яиц и шоколада.«Количество яиц, приемлемое для завтрака, зависит от индивидуальных особенностей, образа жизни и состояния здоровья каждого человека. Некоторым может быть полезно употребление даже более трёх яиц, в то время как другим будет достаточно одного или двух. Главное правило — умеренное употребление яиц в сочетании с разнообразными источниками питательных веществ, учитывая индивидуальные потребности организма», — поделились эксперты.

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