Врач рассказала о неочевидной причине болезней сердца

Кариес может спровоцировать разнообразные проблемы со здоровьем и даже стать причиной развития заболеваний сердца. Об этой неочевидной угрозе здоровью рассказала Елена МартыноваВрач рассказала, что главными возбудителями кариеса являются стрептококки. По ее словам, они разрушают ткани зуба, создавая в ротовой полости хронические очаги инфекции. Из-за этого снижается местный иммунитет, а бактериям становится проще попасть в организм, объяснила она.«При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца и суставов», — предупредила Мартынова.Помимо этого, стрептококки провоцируют ангины и отиты, поэтому, если кариес не лечить, человек будет чаще болеть респираторными заболеваниями. Еще одним последствием кариеса Мартынова назвала проблемы с желудком и печенью. Она объяснила, что это происходит из-за того, что при разрушении зубов человек начинает хуже пережевывать пищу.Ранее стоматолог-хирург, имплантолог, профессор Арам Давидян предупредил, что вода с высоким содержанием фтора провоцирует заболевания ротовой полости. По его словам, этот микроэлемент снижает риск развития кариеса, однако его переизбыток в организме может вызвать флюороз — заболевание, при котором на эмали появляются коричневые пятна.

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