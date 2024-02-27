Врач рассказал об опасности промывания носа

Промывание носа с солью может ухудшить состояние при заложенности носа, предупредил врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.По словам Зайцева, промывание носа раствором из воды и соли только кажется безобидной процедурой.«Важны еще и сила напора струи, и частота, и общее состояние носа. Так, например, если слизистая и так сухая, то использование соли еще сильнее может ее пересушить», — объяснил он.Врач также уточнил, что при промывании раствор попадает в пазухи носа, но обратно выйти не может, из-за чего может начать развиваться гайморит.Оптимальным средством борьбы с задолженностью носа он назвал использование детских сосудосуживающих капель со сниженной концентрацией препарата. Кроме капель, продолжил Зайцев, следует использовать антисептик или антибиотик местного применения, однако выбор таких средств надо обязательно согласовать с врачом. Заниматься самолечением категорически нельзя.Ранее отоларинголог Светлана Марнова рассказала об опасных причинах появления пробок на миндалинах. Она рассказала, что пробки могут возникать при воспалениях и новообразованиях в носу, а также при проблемах с пищеводом.

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