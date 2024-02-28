Магний – важный минерал, который участвует в более чем 300-х реакциях в организме. При этом, согласно исследованиям, у 60% людей наблюдается дефицит этого ключевого элемента. Врачи говорят о необходимости выявлять и корректировать дефициты магния для сохранения физического, психического и ментального здоровья.Как распознать и восполнить дефицит магния – рассказала Татьяна Ширинова, врач-нутрициолог, член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью.По мнению врача, сдавать анализ для выявления дефицита магния не имеет никакого смысла. Он будет неинформативен, так как уровень магния в крови часто меняется.Более половины населения земли сталкиваются с дефицитом магния: он «горит» при стрессе, болезни, физической активности, также магний чрезмерно расходуется у кофеманов и сладкоежек.«Та самая тяга к шоколаду, – уточняет врач, – и есть симптом дефицита магния».Тело также может сигнализировать о дефиците магния. В домашних условиях можно провести такой тест: нужно потянуть носочек на себя – если возникают неприятные, болезненные ощущения в голени, то вероятность нехватки магния есть.В виду того, что магний участвует во многих реакциях и процессах в организме, его рекомендуется употреблять в виде добавок в дозировке 400 мг в сутки. Форма подбирается индивидуально, но важно, чтобы она была хелатной – это самая легкодоступная форма минералов, представляющая собой соединение минерала и аминокислоты. Это может быть цитрат магния, таурат магния, малат магния, бисглицинат и др.Кроме этого, необходимо включать в рацион продукты, богатые магнием: злаки, бобовые, орехи, капусты крестоцветные, абрикосы, листовую зелень, овощи, молочные продукты.Нутрициолог также посоветовала проводить приятный ритуал – принимать ванну с магниевой солью. Ванны могут проводиться курсом – 10 дней, или 1-2 раза в неделю на постоянной основе.

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