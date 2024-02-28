Врач Умнов: пристрастие к вину вредит почкам и повышает риск развития диабета

Врач Александр Умнов: частое употребление вина повышает риски многих проблем со здоровьем.Вино (например, красное) многие люди воспринимают как напиток гораздо менее опасный для здоровья чем водка или другой крепкий алкоголь. Его нередко употребляют, чтобы расслабиться в конце дня или как приятное дополнение к ужину. Врач Умнов заявил в интервью, что вино далеко не так безобидно, как кажется – и привычка употреблять его по поводу и без может серьезно навредить организму.Кости. Специалист констатировал, что пристрастие к вину может ухудшить состояние скелета, поспособствовать ослаблению и ломкости костей.«Злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов», - поделился Умнов .Мозг и голова. Врач предупредил, что красное вино содержит вещества (например, тирамин), которые вызывают головную боль. Вдобавок продукты его переработки в организме негативно влияют на мозг, способствуя разрушению нейронов. Винные алкоголики рискуют обзавестись рубцами на коре головного мозга.Лишний вес и сахар в крови. Умнов заметил, что пристрастие к вину повышает риск развития диабета второго типа, провоцируя активные процессы жироотложения и повышения уровня сахара в крови.«Вино – калорийный продукт. Его энергетическая ценность обусловлена концентрацией в его составе спирта и сахара. В 100 мл каждого вида напитка содержится от 72 до 235 килокалорий», - предостерег медик.Печень. По словам Умнова, любители вина рискуют тем, что в их печени может начать скапливаться жир.Почки. Расщепление вина повышает нагрузку на почки. Если это происходит часто, парный орган может дать сбой.«На фоне употребления вина могут возникнуть пиелонефрит, камни в почках, поскольку почки вынуждены работать с повышенной интенсивностью», - предостерег специалист.

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