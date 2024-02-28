Врач Михалева: людям с непереносимостью лактозы или глютена каши могут быть вредны

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала о трех категориях пациентов, которым могут быть вредны каши на завтрак.Врач Михалева констатировала в разговоре с РИАМО, что людям с непереносимостью лактозы или глютена каши могут быть вредны.«Существуют три категории пациентов, кому вредно есть кашу на завтрак», - сообщила медик.Непереносимость лактозы. Лактоза – это белок, содержащийся в коровьем молоке. Усваивать его помогает фермент лактаза. Если он вырабатывается в недостаточном количестве, возникает так называемая лактазная недостаточность, человеческий организм не может нормально переваривать молоко, реагируя на него как на сильный аллерген.«Молочные каши нельзя употреблять людям, у которых есть лактазная недостаточность или аллергия на молочный белок, иначе они будут испытывать дискомфорт в кишечнике; могут быть боли, вздутие живота, запоры или диарея, а также кожные высыпания», - предупредила специалист.Непереносимость глютена. Люди с такой особенностью реагируют аллергическими проявлениями на глютен, являющийся белком злаковых культур (в первую очередь, пшеницы). Степень непереносимости глютена организмом может быть разной, в зависимости от ее интенсивности различают пациентов с повышенной чувствительностью к глютену, аллергией на этот белок и целиакией – заболеванием, связанным с невосприимчивостью глютена.Михалева подчеркнула, что таким людям противопоказаны каши, которые содержат пшеницу, рожь, ячмень, а также овсянка (в овсяной крупе могут присутствовать примеси с глютеном, попадающие в нее на производстве).Лишний вес. Если имеется избыточная масса тела, каши тоже лучше не есть, считает врач. Каши – богатый источник углеводов, количество которых при повышенном жироотложении нужно строго контролировать. Людям с лишним весом во время того же завтрака предпочтительнее употреблять белковую пищу, каши должны быть чем-то вроде исключения, например, раз в неделю.

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