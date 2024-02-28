Врач Казачкова: отечность вызывают проблемы с щитовидной железой и нехватка белка

Врач Екатерина Казачкова: патология щитовидной железы и неправильное питание провоцируют появление отечности.Врач Казачкова перечислила в беседе с радио Sputnik причины появления отеков, которые могут принимать разную форму, но всегда означают одно – организм человека начал удерживать жидкость в своих тканях.«Мешки под глазами, одутловатость лица, следы от резинок носков на ногах, трудности с надеванием кольца на палец – задержка жидкости в организме может свидетельствовать как о заболевании, так и о погрешностях в питании», - сказала об этом специалист.По словам Казачковой, во многих случаях отечность вызывают проблемы с щитовидной железой – прежде всего, ее недостаточная активность, из-за которой уменьшается выработка гормонов. Нередко за этим стоит гипотиреоз – нарушение, которому часто подвергаются люди, чей организм испытывает нехватку йода и железа.«Чтобы избавиться от отеков, сначала нужно исключить патологию щитовидной железы», - заявила врач.Другой распространенной проблемой, ведущей к появлению отечности, Казачкова назвала несбалансированный рацион. В частности, отеки могут быть следствием того, что организм испытывает нехватку белка, а также получает большие дозы соли или сахара. Медик подчеркнула, что переедание сладкого и соленого способствует задержке жидкости в организме, напомнив, что сахар и соль бывают «скрытыми», присутствуя в самых разных продуктах питания.Помимо этого, появляться отекам «помогает» сидячий образ жизни и недостаток движения, спорта. Еще один фактор – употребление слишком скромного количества жидкости.«Если мы пьем мало воды, организм будет ее задерживать, он будет меньше ее отдавать», - пояснила Казачкова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки