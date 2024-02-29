Специалисты предупредили об увеличивающем печень сальмонеллезе

Сальмонеллез – опасное инфекционное заболевание, которое в отдельных случаях может даже представлять опасность для жизни. Именно по этой причине каждый должен знать, как обезопасить себя и своих близких от этой болезни. Специалисты Роспотребнадзора решили рассказать о нескольких простых правилах, придерживаться которых следует каждому.Заразиться сальмонеллезом можно несколькими способами. Он передается, через бытовые предметы, при вдыхании зараженного воздуха, а также через многие продукты, такие как вода, мясо животных, птиц и яйца.Для развития болезни требуется не более 72 часов, после чего у человека начнет проявляться ряд симптомов: слабость, высокая температура, увеличение печени и селезенки, тошнота, рвота, головная боль и боль в животе. В таком случае следует обратиться за помощью к медикам.Но куда лучше до этого не доводить. Для этого следует придерживаться ряда правил. В первую очередь, обязательно мыть руки перед едой. Кроме того, использовать в пищу только приготовленные продукты: хорошо прожаривать мясо, кипятить молоко и ни в коем случае не есть сырые яйца. Также следует приобрести отдельные нож и доску для разделки сырого мяса и рыбы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки