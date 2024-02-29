Врач Латыпова: курильщики и люди с лишним весом подвержены венозному тромбозу

Врач Гульшат Латыпова перечислила факторы, усиливающие подверженность людей венозному тромбозу.Врач Латыпова констатировала, что венозный тромбоз наряду с атеросклерозом становятся все более распространенными сосудистыми патологиями у современных людей.Атеросклероз. Он характеризуется повышенной жесткостью сосудистых стенок, снижением эластичности сосудов и их неспособностью растягиваться при увеличении потока крови, а также появлением в сосудах холестериновых бляшек. Накапливаясь, бляшки начинают закупоривать их внутренне пространство и нарушать кровоток. Последствием этого могут быть инфаркт или инсульт.Латыпова рассказала NEWS.ru, что влияет на возникновение и развитие атеросклероза, – это, в основном, имеющиеся у людей гипертония, диабет, ожирение и повышенный уровень холестерина.Венозный тромбоз. Врач заявила, что курильщики и люди с лишним весом в большей степени подвержены венозному тромбозу.«У вас большие шансы развития венозного тромбоза, если вы курите, у вас избыточный вес, рак, вы принимаете гормональные препараты (включая прием оральных контрацептивов), обезвожены», - уточнила медик.Тромбоз возникает, когда в венах формируются сгустки крови, грозящие их закупоркой. Чаще всего венозный тромбоз развивается в конечностях, особенно в ногах. На его появление указывают следующие симптомы:Возникает напряжение в пораженной конечности;На пораженном участке кожа становится красноватой или синеватой;Появляется мышечная боль;Пораженная конечность распухает, отекает.При ходьбе в ноге начинает ощущаться сильная боль;В пораженной конечности ощущается жар, она становится горячей.Все эти симптомы требуют оперативного обращения к врачу. В случае отрыва тромба может произойти его заброс в кровоток и попадание в сосуды, питающие легкие, сердце или мозг. При их закупорке возможны смертельно опасные осложнения.

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