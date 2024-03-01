Топ-7 продуктов, богатых коллагеном для красоты и здоровья
Снижение уровня коллагена с годами – обычное дело, но это вовсе не значит, что достигнув определенного возраста, мы должны сдаться. К тому же, и образ жизни, и вредные привычки, и неправильное питание играют свою пагубную роль в этом процессе.
Качественный сон, активный образ жизни, низкий уровень стресса и правильное питание способны творить настоящие чудеса с нашим организмом.
Давайте остановимся на последнем пункте, и разберемся, какие продукты мы можем употреблять, чтобы получать коллаген из пищи.
Курица
В курином мясе содержится большое количество соединительной ткани, а это – отличный источник коллагена. Готовя курицу, не избавляйтесь от кожи – в ней коллагена не меньше, чем в самом курином мясе.
Яйца
В белках яиц содержатся такие вещества как глицин и пролин. Они – основной строительный материал для коллагена. А в яичных желтках – ценный для красоты витамин D и жиры, улучшающие состояние кожи, ногтей и мышц.
Рыба
Рыба – настоящий источник молодости и красоты, ведь в ней, кроме коллагена, содержится ценный omega-3, жирные кислоты и витамин D. Употреблять ее, как и курицу, лучше с кожей.
Бульон на кости и холодец
Горячий бульон на кости, который нам давали в детстве, чтобы согреться после зимних морозов – отличный источник коллагена. А холодец, традиционно подающийся к праздничному столу – кладезь пользы для нашей красоты, ведь в нем тоже содержится высокая концентрация коллагена.
Цитрусовые
Витамин С, которым богаты цитрусовые, стимулирует естественную выработку коллагена и очень положительно влияет на нашу красоту. Не зря многие средства для лица сейчас содержат витамин С – он заставляет кожу сиять.
Авокадо
Самый знаменитый суперфуд, содержащий в себе много жирных кислот и витамина Е. Эти вещества способствуют синтезу коллагена. Авокадо – любимый beauty-помощник голливудских звезд и приверженцев правильного питания.
Орехи, семечки и бобовые
Добавьте их в свой рацион и понаблюдайте за качеством кожи и волос. Особенно для нашей красоты полезны семена тыквы, кунжута, кешью и миндаль. А для стимуляции синтеза коллагена очень полезна фасоль. Она содержит аминокислоты, участвующие в выработке коллагена.
Чеснок, лук, сельдерей, оливки… и прочие продукты, содержащие серу. Сера ценна для нашего организма тем, что она замедляет расщепление коллагена.
Совмещайте правильное питание с активным образом жизни, отказом от вредных привычек и здоровым сном, и спустя какое-то время, вы удивитесь собственному отражению в зеркале!
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