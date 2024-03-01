Врач Агапкин: употребление грецкого ореха помогает снизить холестерин

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин: грецкий орех содержит много жирных кислот и в то же время помогает снижать холестерин.

Врач Агапкин констатировал, что грецкий орех входит в число продуктов, способствующих уменьшению вредных жиров в крови, включая «плохой» холестерин. Данный тип холестерина при своем накоплении провоцирует развитие атеросклероза – сосудистой патологии, влияющей на подверженность инфаркту и инсульту.

Полезными грецкие орехи делает высокое содержание ненасыщенных жирных кислот: в частности, линоленовой и альфа-линоленовой, которые оказывают исключительно позитивное действие на состояние сосудистой ткани и сердце. Вдобавок орехи богаты клетчаткой, которая тоже помогает предотвратить всасывание некоторого количества холестерина в кровь.

«Будучи жирными, грецкие орехи не повышают холестерин, а способствуют снижению его уровня», - сказал Сергей Агапкин.

Ежедневно полезно съедать горсть орехов – порядка 30-40 граммов. Также употребление грецкого ореха способствует снижению повышенного артериального давления.

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