Почему аутоиммунные заболевания чаще встречаются у женщин

Под аутоиммунными заболеваниями подразумеваются болезни, при которых иммунитет не защищает организм от угрозы, а, наоборот, атакует его. При этом у женщин такая проблема встречается чаще, чем у мужчин.Известно, что женщины живут дольше мужчин и обладают способностью приспосабливаться к окружающей среде. Все это благодаря эстрогенам, которые обеспечивают повышенную активность иммунной системы. В то же время они создают предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. Медики относят их к главной причине преждевременной женской смертности в возрасте до 65 лет.Также у пациентов с аутоиммунными заболеваниями риск сердечно-сосудистой патологии от полутора до 3,5 раз выше, чем у тех, у кого этого недуга нет.Главная опасность в том, что эти проблемы со здоровьем у таких пациентов невозможно предотвратить с помощью привычных средств, а именно: понижением массы тела и снижением артериального давления. А возникает такая ситуация до 45 лет.

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