Почему аутоиммунные заболевания чаще встречаются у женщин
Известно, что женщины живут дольше мужчин и обладают способностью приспосабливаться к окружающей среде. Все это благодаря эстрогенам, которые обеспечивают повышенную активность иммунной системы. В то же время они создают предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. Медики относят их к главной причине преждевременной женской смертности в возрасте до 65 лет.
Также у пациентов с аутоиммунными заболеваниями риск сердечно-сосудистой патологии от полутора до 3,5 раз выше, чем у тех, у кого этого недуга нет.
Главная опасность в том, что эти проблемы со здоровьем у таких пациентов невозможно предотвратить с помощью привычных средств, а именно: понижением массы тела и снижением артериального давления. А возникает такая ситуация до 45 лет.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий