Какие витамины помогут не впасть в апатию

Чувствовать усталость после физической или эмоциональной нагрузки нормально. Но если вы отдыхаете много, ничем не перегружены, а интереса к жизни всё равно нет, возможно, у вас апатия. Что с ней делать, «Секрету фирмы» рассказала главный нутрициолог Dietelle, Holistic Health Coach, член ассоциации Нутрициологов и коучей по здоровью Ксения Молчанова.Нехватка каких полезных веществ вызывает апатиюНа развитие апатии может существенно влиять дефицит ряда питательных веществ. Один из них — железо. Его недостаток приводит к снижению уровня кислорода в мозге. Также недостаток железа приводит к утомляемости, головным болям и нарушениям памяти.«Субпродукты — отличные источники железа. Старайтесь включать в свой рацион сердце, почки, язык, печень — все они богаты этим микроэлементом», — посоветовала нутрициолог.Ещё один виновник апатии — дефицит магния. Стресс и дефицит магния тесно связаны между собой: недостаток этого элемента может также вызвать раздражительность, тревожность и депрессию.«Тыквенные семена — вкусный и полезный перекус, богатый магнием. В 100 г этого продукта содержится 534 мг магния, что соответствует 134% суточный нормы потребления. Они также обогащены полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой и железом», — рассказала Молчанова.К апатии может приводить дефицит витаминов группы B, которые участвуют в обмене веществ и регуляции работы нервной системы. Их недостаток вызывает также усталость, слабость, снижение концентрации внимания.«Говяжья печень — богатый источник витаминов группы B. В ней есть такие нужные добавки, как В2, В3, В5, В6, В7, В9 и В12», — отметила эксперт.Апатия из-за стресса: как себе помочьОрганизм людей, подвергающихся постоянному стрессу, изнашивается на 40% быстрее, чем у тех, кто живёт в эмоциональном равновесии, рассказала Молчанова. Длительный стресс может привести к апатичному состоянию.Здесь помогут техники релаксации, нормальный сон и сокращение источников негатива в своей жизни. Также важно восполнять дефицит питательных веществ, так как стресс истощает их запасы. Есть смысл обсудить с врачом возможность введения активных добавок, отметила собеседница «Секрета».«Адаптогены — природные вещества, которые помогают организму адаптироваться к стрессу, улучшают настроение, снижают усталость и укрепляют иммунитет. Обратите внимание на такие адаптогены, как элеутерококк, родиола розовая, женьшень и ежовик гребенчатый. Дозировка должна подбираться врачом индивидуально», — сказала нутрициолог.Как состояние кишечника влияет на апатиюСостав микрофлоры кишечника может играть ключевую роль в регуляции нашего настроения. По словам эксперта, кишечные микробы непосредственно влияют на уровень «гормона счастья» серотонина, от которого зависят настроение, сон, аппетит и другие функции организма.«Восстановить баланс микробиоты и улучшить настроение можно, скорректировав питание в сторону продуктов, богатых пробиотиками (например, йогурт, кефир, ферментированные продукты) и пребиотиками (чеснок, лук, злаки, отруби, овощи, фрукты, ягоды, цикорий). Кроме того, дополнительный приём активных добавок-пробиотиков поможет восстановить микробиом кишечника и улучшить настроение, снизить уровень усталости», — заключила Молчанова.

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