Терапевт Алиева рассказала, в каких случаях вредна утренняя зарядка

Врач-терапевт Севинч Алиева: например, утренняя зарядка вредна для людей, имеющих хронические болезни сердечно-сосудистой системы.Терапевт Алиева сообщила, что утренняя зарядка далеко не всегда идет во благо организму, и назвала категории людей, которым она вредна. В частности, отметила эксперт, физические нагрузки по утрам противопоказаны «сердечникам» и людям с хроническими патологиями суставов.«Также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда. В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья», - пояснила Севинч Алиева.Медик отметила, что даже тем людям, у которых нет проблем со здоровьем, не следует заниматься утренней зарядкой сразу после пробуждения и подъема с постели. Организм в это время суток должен иметь возможность подготовиться к предстоящей активности, подчеркнула эксперт.«Если приступить к физнагрузкам, только встав с постели, может закружиться голова, подскочить артериальное давление, ускориться пульс», - предостерегла терапевт.Специалист добавила, что для утренней зарядки не подходят интенсивные упражнения и нагрузки – разминка не в коем случае не должна быт стрессом для организма.

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