Врач Кондрахин: многие люди измеряют артериальное давление неправильно

По словам врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, измерение давления в домашних условиях необходимо выполнять в соответствии с определенными правилами.

Врач Кондрахин заявил, что многие люди получают ошибочные данные, когда сами измеряют артериальное давление, поскольку выполняют такое измерение с ошибками.

Наиболее часто допускаемой ошибкой медик назвал измерение АД в разное время суток.

«Необходимо измерять давление в одно и то же время, тогда можно будет получить достоверные данные», - подчеркнул терапевт.

Кондрахин обратил внимание на то, что в некоторых случаях мерять давление нельзя. Когда именно:

После спорта, физических нагрузок;
После принятого душа;
После принятия горячей ванны.
После ситуаций, вызывающих волнение.

«Важно сесть, отдохнуть и в спокойном состоянии измерить артериальное давление», - констатировал врач.

Также, добавил он, ошибочные данные при измерении АД могут быть получены, если человек неправильно фиксировал манжету или же она была не по размеру руки. В целом, заметил Кондрахин, при использовании того или иного тонометра нужно всегда внимательно читать его инструкцию (паспорт) и учитывать приведенные в ней рекомендации.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь