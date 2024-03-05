Названы помогающие избавиться от «пивного живота» упражнения

Многосоставные упражнения в сочетании с режимом правильного питания помогут избавиться от «пивного живота», рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. Она пояснила, что речь идет о приседаниях, становой тяге, выпадах, жиме лежа, отжиманиях и планке.Волынкина отметила, что преимуществом многосоставных упражнений является работа нескольких групп мышц и суставов.«Максимально хорошими будут многосоставные упражнения, во время выполнения которых включается сразу несколько групп мышц, суставов. Это требует от тела много энергии, а значит, больше сжигается калорий, плюс повышается выносливость, усиливается сила и мощность», — сказала Волынкина.Тренер добавила, что чаще всего мужчины с «пивным животом» не занимаются спортом и ведут сидячий образ жизни, поэтому нагрузка должна быть постепенной, по принципу от простого к сложному. Волынкина посоветовала начинать с 10–15 повторений на каждое упражнение и далее постепенно увеличивать их число.Диетолог порекомендовала худеющим добавить в рацион один продукт.

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