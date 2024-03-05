Эхинацея резко снижает вероятность острых респираторных заболеваний

Переходные сезоны часто сопровождается риском заражения простудными вирусами. Однако, согласно врачам, некоторые лекарственные растения могут предложить организму дополнительную защиту.Исследования показывают, что ряд растений, содержащих адаптогены, способствуют укреплению иммунитета и помогают организму противостоять инфекциям, особенно в период простуды. Среди таких растений особенно выделяются:1. ЭхинацеяЭтот цветок известен своими противовирусными свойствами. Он помогает укрепить иммунную систему и снизить (на 60%) риск заболевания простудой.2. Настойка элеутерококкаЭтот корень, также известный как сибирский женьшень, содержит вещества, способствующие повышению сопротивляемости организма к инфекциям.3. Корень женьшеняЭто растение является мощными иммуномодулирующими свойствами, помогающим организму справиться с простудой и другими инфекциями.Эти растения могут быть использованы в виде настоев, капсул или чаев для усиления иммунной защиты организма в период повышенного риска заражения. Однако, прежде чем начать прием любого средства, важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания или принимаемые лекарства.

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