Эхинацея резко снижает вероятность острых респираторных заболеваний
Исследования показывают, что ряд растений, содержащих адаптогены, способствуют укреплению иммунитета и помогают организму противостоять инфекциям, особенно в период простуды. Среди таких растений особенно выделяются:
1. Эхинацея
Этот цветок известен своими противовирусными свойствами. Он помогает укрепить иммунную систему и снизить (на 60%) риск заболевания простудой.
2. Настойка элеутерококка
Этот корень, также известный как сибирский женьшень, содержит вещества, способствующие повышению сопротивляемости организма к инфекциям.
3. Корень женьшеня
Это растение является мощными иммуномодулирующими свойствами, помогающим организму справиться с простудой и другими инфекциями.
Эти растения могут быть использованы в виде настоев, капсул или чаев для усиления иммунной защиты организма в период повышенного риска заражения. Однако, прежде чем начать прием любого средства, важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания или принимаемые лекарства.
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