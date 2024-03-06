Доктор Мясников назвал способ похудения с помощью цикория

По словам Александра Мясникова, цикорий помогает похудеть, специфическим образом влияя на кишечный микробиом.Доктор Мясников рассказал о том, что работающим и доступным способом похудения может быть добавление в здоровый рацион цикория. Неожиданный способ похудения с помощью цикория объясняется его особым воздействием на кишечник. Мясников констатировал, что в составе цикория присутствует инулин, являющийся разновидностью клетчатки, благотворно влияющей на кишечный микробиом. Врач подчеркнул, что от состояния кишечника в значительной степени зависит то, каким будет вес человека, его метаболизм, активность процессов жиросжигания. По его словам, все это определяется тем, как пищеварительный тракт усваивает из пищи полезные вещества, витамины, микроэлементы, а также жиры или сахар, ведущие к накоплению жировой массы.«Я всегда говорю: вы можете съесть что угодно, но кто сидит на всасывании? На всасывании сидит микробиом — он решает, что всасывать, а что нет», - высказался врач.Мясников уточнил, что инулин, содержащийся в цикории, является сложным полисахаридом, который может замедлять всасывание веществ, ведущих к появлению лишних отложений жира и дополнительных килограммов веса.«Цикорий реально может помочь похудеть», - резюмировал он.Чем еще полезен цикорий? Помимо натурального пребиотика инулина, оздоровляющего микрофлору кишечника, содержит важные для иммунитета витамины С, Е, А, В1, В2, В5 и В6. Кроме того, в нем присутствуют рибофлавин, тиамин – вещества, которые позитивно сказываются на состоянии почек, печени.

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