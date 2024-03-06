Эксперты назвали семь привычек бодрого утра

Специалисты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора отметили, что привычка сформируется, если выполнять одни и те же действия регулярно.Для поддержания здорового образа жизни нужно соблюдать режим дня, личную гигиену, высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом, следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек.Главное правило здорового утра - просыпаться в одно и то же время в любой день, не хватать сразу телефон, а лучше сделать зарядку. Обязательно нужно выпить стакан воды и позавтракать. К примеру, можно съесть цельнозерновой хлеб, кашу, нежирное мясо, бобовые, орехи, нежирный творог, молоко или натуральные сыры, а также обязательно фрукты и овощи.Если следовать здоровым привычкам ежедневно, то получится улучшить свое здоровье в будущем - уменьшить риск хронических заболеваний и острых инфекций, замедлить процесс старения, улучшить самочувствие и память.А в течение дня человек начнет чувствовать бодрость, продуктивность и хорошее настроение.

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