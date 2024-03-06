Витамин В12: Здоровая нервная система, надпочечники, метаболизм

Витамин В12 или кобаламин незаменимый и очень важный для здоровья человека компонент, он поступает в организм только с продуктами питания, поэтому так важно следить за его уровнем.Витамин В12 мы получаем из продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и молоко. Но и в другие продукты его искусственно добавляют. Как показывает последние исследования, этот компонент очень важен для нормального самочувствия и даже оказывает сильнейшее влияние на развитие плода во время беременности.Недостаток витамина у женщин в период вынашивания ребенка создает потенциальную угрозу для ребенка в будущем: диабет 2 типа и другие метаболитические нарушения.Полезные качества витамина В12 и проблемы его недостаткаК наиболее явным симптомам недостатка этого витамина относятся: нарушение памяти, затрудненное дыхание, пожелтение кожи, ухудшение кровообращения и перепады настроения. Симптомы не являются критическими, поэтому мы редко обращаем на них внимание, но недостаток витамина провоцирует упадок сил и приводит к развитию анемии, влияет на общее эмоциональное состояние. Витамин B12 участвует в обменных процессах, кроветворении, входит в состав гормонов надпочечников и поддерживает многие другие функции.Витамин важен не только для хорошего самочувствия, но и выполняет ряд важных функций:• стабилизирует работу надпочечников;• активизирует процесс метаболизма;• способствует усвоению железа;• улучшает репродуктивные функции организма;• поддерживает функционирование нервной системы;• повышает количество красных кровяных телец;• способствует улучшению кровообращения.Сколько его нужно?Существует установленная норма витамина В12, которая необходима для нормальной работы организма.Например:Детям от 14 лет и старше рекомендуется употреблять 2,4 микрограмма витамина с последующим увеличением дозы.Беременные женщины могут начать прием важного витамина с дозы в 2,6 микрограмм, а кормящим матерям лучше увеличить норму до 2,8 микрограмм.Главная польза этого вещества в том, что он участвует в процессе образования ДНК, кроветворении и является частью нервных волокон.Сложность дозировки заключается в том, что каждый организм имеет индивидуальные особенности и часто рекомендуемой дозы недостаточно для восполнения запасов в теле. Некоторые люди плохо усваивают витамин, а вот у других проблем с этим процессом нет, так что даже следование установленной дозировке не является гарантией получения нужного количества витамина, особенно среди пожилых людей. Несколько проведенных исследований определили, что примерно 20% людей старше 50 находятся на грани нехватки витамина B12, а 3% испытывают его серьезный дефицит.Бояться передозировки не стоит, это вещество водорастворимое, поэтому больше чем нужно, организм не возьмет.Исследования дефицита витамина В12Самое крупное исследование дефицита было проведено в Великобритании, в изучении участвовало около 90 человек. Доктора сравнивали образцы крови матерей и новорожденных для выявления общих признаков. После проведения всех тестов было выявлено высокое содержание лептина у детей, которые испытывали дефицит витамина В12. В будущем такая ситуация приводит к развитию диабета и проблемам с лишним весом.Ученые пришли к заключению, что дефицит у матерей в период вынашивания плода приводит к неправильному формированию механизма выработки лептина у детей. По общим показателям дефицит витамина выражался в избыточной массе у матерей, а вот дети, наоборот, рождались со сниженным весом.Лептин по другому называют гормоном сытости, который помогает нам понять, что мы сыты. Повышенный уровень этого гормона приводит к тому, что человек постоянно испытывает чувство голода, что и приводит к набиранию массы тела. При этом вы не только увеличиваетесь в габаритах, но и попадает в группу риска. Переедание и повышенный уровень лептина развивает устойчивость к инсулину, что впоследствии станет причиной развития диабета 2 типа.Как выявить дефицит витамина В12Низкий уровень витамина В12 выражается не только общим чувством усталости, но и имеет несколько довольно ярких симптомов:• онемение и покалывание в конечностях, которое возникает по причине повреждения нервных окончаний;• пожелтение кожи, что является показателем низкого содержания красных кровяных телец;• раздутый язык, чувствительность которого снижается в разы;• головокружения и неуравновешенность;• потеря памяти и размытое зрение.Недостаток витамина В 12 влияет на выработку серотонина и допамина, поэтому человек может испытывать депрессию и тревожность. Если не восстановить нужный уровень важного компонента, то придется столкнуться с более серьезными заболеваниями. Дисфункция нервной системы выражается в развитии бреда, появлении галлюцинаций и даже паранойе.Что вызывает недостаток витамина В12Несмотря на то, что механизм получения питательных веществ у каждого человека разный, существует несколько факторов, которые снижают уровень витамина В 12 в организме:• вегетарианство, так как этот витамин содержится в продуктах животного происхождения;• алкоголизм разрушает печень, в которой содержатся запасы витамина;• аутоиммунные заболевания препятствуют нормальному усваиванию питательных веществ;• большое количество потребляемого кофе;• постоянный контакт с закисью азота;• старость;• прием антацидов, метаформина, ингибиторы.Если вы относитесь к указанным группам риска, то стоит пройти курс лечения витаминами в виде стандартных пищевых добавок или же уколов. При этом увеличить употребление в пищу продуктов, богатых витамином. Даже вегетарианцам найдется что выбрать: пищевые дрожжи или кокосовое молоко и масло.

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