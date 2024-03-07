Врач Денисова объяснила пользу грейпфрутов при болезнях сердца и диабете
Врач Денисова объяснила пользу грейпфрутов при болезнях сердца и диабете присутствием в них такого вещества как нарингенин. По словам медика, этот флавоноид содержат в себе белые перегородки внутри плодов, так что не нужно очищать от них мякоть грейпфрутов. Будучи по своей сути антиоксидантом, нарингенин обладает свойством подавлять воспаление.
«Нарингенин действует практически так же, как и препараты для лечения сахарного диабета второго типа», - заявила Наталья Денисова.
Специалист добавила, что данное вещество также способствует снижению уровня «плохого» холестерина, что важно для состояния сосудов и сердца.
«Кроме того, грейпфрут содержит калий, который помогает нормализовать давление и ритм сердца», - обратила внимание эксперт.
Проводившиеся исследования свойств нарингина показали, что вещество может приостанавливать вызываемое алкоголем повреждение печени. Благодаря его действию тормозится накопление жировых компонентов, а также резко снижается степень окислительного стресса в этом органе.
Однако не стоит забывать: употребление цитрусов может быть противопоказано при ряде заболеваний, поражающих органы ЖКТ. В свою очередь, грейпфрутовый сок нельзя пить при приеме многих лекарств – он нарушает всасывание препаратов в желудке.
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