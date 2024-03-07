Использование макияжа во время тренировки может нанести вред здоровью кожи

Нанесение тонального крема во время тренировки может повлиять на здоровье кожи, изменив размер ее пор и последующее выделение кожного сала, которое играет важную роль в поддержании ее здоровья.Сухо Ли из Техасского университета A&M в Сан-Антонио и его коллеги набрали 43 студента колледжа, 20 мужчин и 23 женщины. Участники сначала умывали лица очищающим средством. Затем исследователи измерили параметры кожи на различных участках лица, включая размер пор и выработку кожного сала.Далее на лица всех участников был нанесен один слой тонального крема. Затем они провели умеренную 20-минутную тренировку, состоящую из бега на беговой дорожке с разной скоростью.После тренировки исследователи повторили различные измерения кожи и обнаружили, что количество кожного сала на участках с тональным кремом было меньше, чем на участках без макияжа.«Это яркий пример пагубного воздействия макияжа во время тренировок», — пишут исследователи в своей статье. «В этом исследовании использование макияжа закупорило поры, что привело к отрицательному показателю кожного сала». Оптимальное количество кожного сала неясно: слишком большое количество кожного сала связано с прыщами, а слишком малое — с раздражением кожи.Размер пор участников также значительно увеличился в областях без тонального крема, в то время как в областях с макияжем значимых изменений не произошло. Это говорит о том, что тональный крем может препятствовать естественному расширению пор во время тренировки, предотвращая выделение кожного сала и пота, которые увлажняют и охлаждают кожу. При этом исследователи отдельно не оценивали, связаны ли эти изменения с какими-либо проблемами кожи.Использование тонального крема во время тренировки, возможно, не окажет большого эффекта на большинство людей, которые проводят относительно короткие тренировки, но «мы не знаем, как это повлияет на спортсменов, тренирующихся на выносливость», — говорит Ли. Теперь команда надеется изучить эффекты во время длительных тренировок.Шари Липнер из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке говорит, что исследование с разделенным лицом является хорошим подходом, но характеристики нашей кожи различаются на разных частях лица, что усложняет сравнение. Кроме того, кожа на носу, вокруг рта и глаз отличается по толщине от кожи на лбу или щеках, поэтому в идеале эти участки также следует изучить, говорит она.

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