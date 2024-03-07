Прохождение 10 000 шагов в день действительно полезно для здоровья

Широко разрекламированный совет делать 10 000 шагов в день ради здоровья обвиняют в отсутствии доказательств, но новые исследования показывают, что достижение этой цели имеет серьезные преимущества.Точное происхождение широко распространенного мнения о том, что люди должны стремиться делать 10 000 шагов в день, неясно, но оно связано с маркетинговой кампанией по продвижению шагомеров в Японии.Теперь исследование, проведенное Мэтью Ахмади из Сиднейского университета (Австралия) и его коллегами, предполагает, что эта цифра может иметь определенную ценность.Команда проанализировала более 72 000 участников со средним возрастом 61 год в исследовании Британского биобанка, которые в течение одной недели носили на запястьях акселерометр для отслеживания движений. «Мы смогли подсчитать ежедневные шаги», — говорит Ахмади.Затем за участниками наблюдали в среднем чуть менее семи лет, за это время умерло 1633 человека и произошло 6190 событий, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. После поправки на другие факторы, которые могли повлиять на риск заболевания или смерти в течение этого периода, такие как качество диеты, курение и выполнение других форм физических упражнений, исследователи подсчитали, что оптимальное количество шагов в день составляет от 9000 до 10 000, а затем преимущества начали сходить на нет.Это было связано со снижением риска смерти на 39 процентов в течение периода наблюдения и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 21 процент.«Эта статья помогает этой области сделать большой шаг вперед, простите за каламбур, в совершенствовании научных данных, лежащих в основе рекомендаций по физической активности и малоподвижному образу жизни», — говорит Дейл Эслигер из Университета Лафборо в Великобритании. «Похоже, это подтверждает мнение о том, что первоначально необоснованная цель в 10 000 шагов действительно может быть верной».Однако, хотя Николас Бергер из Университета Тиссайд в Великобритании говорит, что исследование было «чрезвычайно хорошо спланировано» с использованием «строгих методов и статистического анализа», Эслигер говорит, что акселерометры, носимые на запястье, не всегда являются лучшим индикатором подсчета шагов.Исследователи также не учитывали количество шагов, совершаемых в минуту. «Возможно, около 6000 шагов, выполняемых с более высокой частотой, могут быть столь же безопасными для здоровья, как и 10 000 более медленных шагов», — говорит Эслигер.

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