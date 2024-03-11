Врач Мещерякова назвала ошибкой отказ женщин от жиров ради стройной фигуры

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова: не употребляя жир ради сохранения фигуры, женщины совершают ошибку.Врач Мещерякова назвала несколько распространенных ошибок, допускаемых женщинами в своем питании. В частности, отметила она, такой ошибкой является отказ женщин от жиров ради стройной фигуры.«Тактика исключения жиров из ежедневного рациона в погоне за снижением калорий – это распространенная ошибка. На самом деле роль жира для женского организма крайне важна», - поделилась Татьяна Мещерякова с «Известиями».Диетолог подчеркнула, что качественные жиры должны присутствовать в ежедневном питании женщин в виде нерафинированных растительных масел, рыбы, орехов, мясной продукции, яиц, молочных продуктов, не являющихся обезжиренными.«Рекомендованная норма потребления жиров в питании – один грамм на килограмм массы тела».Почему важно употреблять жир?Он необходим для нормального функционирования головного мозга – рацион с низким содержанием жира фактически лишает мозг компонентов, необходимых для поддержания его функций на качественном уровне.Такие жизненно важные витамины, как A, D, E и K усваиваются организмом только при употреблении жира, а их дефицит грозит патологиями жизненно важных органов, развитием болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии и прочих расстройств, затрагивающих когнитивную (мыслительную) функцию.Жир в рационе питания обеспечивает здоровье кожи. При дефиците жиросодержащих компонентов кожный покров оказывается склонен к сухости и шелушению, а, кроме того, к повреждениям, которые способствуют проникновению в организм различных инфекций.Жир необходим для полноценной работы легких и защиты этого органа от развития специфических заболеваний.Жир способствует высокой устойчивости иммунитета к влиянию различных патогенов и вредных внешних факторов.Также врач Мещерякова назвала ошибкой отказ женщин в погоне за стройной фигурой от употребления сложных углеводов – например, от каш или хлеба. Эксперт обратила внимание на то, что эти продукты, поедаемые в правильном количестве, не приведут к лишнему весу, поскольку они нормализуют уровень сахара в крови и вместе с этим обеспечивают длительное чувство насыщения, позволяющее не прибегать к дополнительным перекусам и лишним поглощаемым калориям.

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