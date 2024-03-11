«РГ»: продукты с насыщенным жиром могут быть полезными для сердца

Мясо и сыр, несмотря на свою жирность, приносят организму много пользы и в том числе являются полезными для поддержания здоровья сосудов и сердца.Продукты с насыщенным жиром могут быть полезными для сердца, на это обратила внимание «Российская газета». Ссылаясь на данные портала Pronews, издание пишет, что укреплению кардиологического здоровья могут способствовать даже красное жирное мясо и сыр, в котором также очень высока концентрация насыщенных жирных кислот.«Последние работы зарубежных исследователей показали, что красное мясо и сыр могут быть полезными для сердца. Важно избегать употребления в первую очередь обработанных мясных продуктов», - проинформировала «РГ».В последнее время ученые активнее дискутируют по поводу пользы насыщенных жиров. Содержащие их натуральные продукты как правило оказываются источником большого количества необходимых организму веществ, включая белок, витамины, железо, цинк и другие микроэлементы. В свою очередь, присутствующий в продуктах жир способствует оптимальному усвоению всех этих ценных нутриентов. В результате благодаря их полезному влиянию организм становится лучше защищен от набора лишнего жира, проблем с давлением, диабета и тех же сердечно-сосудистых заболеваний. Например, имеются исследовательские данные о том, что жирный сыр помогает нормализовать уровень холестерина за счет особой структуры, а также содержащихся в нем кальция и казеина (вид белка). Что касается мяса, оно является лучшим поставщиком железа для организма, а также одним из главных источников аминокислот – жизненно необходимых ему незаменимых питательных веществ.По словам российского врача-эндокринолога Зухры Павловой, продукты, являющиеся источником животного белка, должны присутствовать в ежедневном рационе, причем входить в каждый прием пищи. Если такие продукты употребляются в недостаточном количестве, повышается риск развития анемии, потери мышечной массы и телесной дряблости, ускоренного старения, костных и суставных патологий.Главный принцип, которого стоит придерживаться при поедании жирных продуктов животного происхождения – ими не следует злоупотреблять.

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