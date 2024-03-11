Врач Негорелова объяснила, когда при боли внизу живота нужно вызывать скорую
По ее словам, причиной боли в животе могут быть гинекологические проблемы. Поэтому для оценки своего состояния важно вспомнить:
первый день последней менструации;
оценить связь с менструальным циклом;
подтвердить или опровергнуть вероятность беременности;
назвать врачу все принимаемые вами препараты.
— Также важно вспомнить, при каких обстоятельствах возникла боль: после полового акта, физической нагрузки, на фоне полного благополучия и так далее, — перечислила Негорелова.
Помимо гинекологических проблем, существуют и другие возможные причины возникновения боли внизу живота, продолжила специалист:
Вариант первый: заболевания кишечника — от аппендицита до отравления. Поэтому тут важно вспомнить, когда был стул, какой он был, были ли тошнота, рвота, температура, изменение локализации боли.
Вариант второй: заболевания мочевыделительной системы. В таком случае стоит обратить внимание на то, есть ли проблемы с мочеиспусканием и на изменение внешнего вида мочи.
Вариант третий: заболевания костно-мышечной системы и неврологические проблемы. Как правило, здесь наблюдается связь с физической нагрузкой, стрессом.
— В любом случае, если боль возникла остро и ваше состояние ухудшается, и при этом боль нарастает, необходимо вызвать скорую помощь. Это может быть вопрос жизни и смерти, — предупредила врач.
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Если боль умеренная, постоянная, беспокоит и нарушает вашу обыденную жизнь, сопровождается какими-либо еще симптомами, не нужно терпеть или глушить обезболивающими препаратами, подчеркнула гинеколог.
— Нужно обратиться к врачу, и неважно, какой специальности: гинекологу, урологу, гастроэнтерологу. Любой специалист подскажет, в каком направлении двигаться, чтобы разобраться в ситуации и решить вашу проблему, — заверила Негорелова.
Своевременно выявленные болезни — залог успешного лечения и выздоровления, заключила специалист.
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