Врач Негорелова объяснила, когда при боли внизу живота нужно вызывать скорую

Боль внизу живота беспокоит многих женщин. Причины такого недуга могут быть самыми разными, так как в нижней части живота располагаются органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), мочевыделительной и репродуктивной систем. Что может болеть, в чем причина и к какому врачу обращаться? Ответы на эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» дала врач акушер-гинеколог сети «Клиника Фомина» Софья Негорелова.По ее словам, причиной боли в животе могут быть гинекологические проблемы. Поэтому для оценки своего состояния важно вспомнить:первый день последней менструации;оценить связь с менструальным циклом;подтвердить или опровергнуть вероятность беременности;назвать врачу все принимаемые вами препараты.— Также важно вспомнить, при каких обстоятельствах возникла боль: после полового акта, физической нагрузки, на фоне полного благополучия и так далее, — перечислила Негорелова.Помимо гинекологических проблем, существуют и другие возможные причины возникновения боли внизу живота, продолжила специалист:Вариант первый: заболевания кишечника — от аппендицита до отравления. Поэтому тут важно вспомнить, когда был стул, какой он был, были ли тошнота, рвота, температура, изменение локализации боли.Вариант второй: заболевания мочевыделительной системы. В таком случае стоит обратить внимание на то, есть ли проблемы с мочеиспусканием и на изменение внешнего вида мочи.Вариант третий: заболевания костно-мышечной системы и неврологические проблемы. Как правило, здесь наблюдается связь с физической нагрузкой, стрессом.— В любом случае, если боль возникла остро и ваше состояние ухудшается, и при этом боль нарастает, необходимо вызвать скорую помощь. Это может быть вопрос жизни и смерти, — предупредила врач.Какие болезни можно подхватить в бассейне и как этого избежатьЕсли боль умеренная, постоянная, беспокоит и нарушает вашу обыденную жизнь, сопровождается какими-либо еще симптомами, не нужно терпеть или глушить обезболивающими препаратами, подчеркнула гинеколог.— Нужно обратиться к врачу, и неважно, какой специальности: гинекологу, урологу, гастроэнтерологу. Любой специалист подскажет, в каком направлении двигаться, чтобы разобраться в ситуации и решить вашу проблему, — заверила Негорелова.Своевременно выявленные болезни — залог успешного лечения и выздоровления, заключила специалист.

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