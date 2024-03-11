Дерматологи: сон с мокрыми волосами может привести к проблемам с кожей и дыханием

Дерматологи сообщают, что ложиться спать с влажными волосами может нанести вред здоровью. По их словам, сон с мокрыми волосами создает влажную и теплую среду на коже головы, что может предрасполагать к бактериальным и грибковым инфекциям.Они объясняют, что сон с мокрыми волосами может привести к развитию бактериального или грибкового фолликулита, проявляющегося в виде небольших шишек или пустул на коже головы. Дрожжи также могут накапливаться на коже головы и вызывать инфекции, такие как себорейный дерматит и зуд, добавляет эксперт.Сон с мокрыми волосами также может усугубить перхоть, добавляют эксперты.Но проблемы не ограничиваются кожными. Влажные подушки и постельное белье, как отмечает медики, могут способствовать росту плесени, что может раздражать дыхательные пути и приводить к проблемам с дыханием.Эксперты настоятельно рекомендуют высушивать волосы перед сном, чтобы избежать этих потенциальных проблем и сохранить здоровье кожи и дыхательных путей.

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