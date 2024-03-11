PLOS ONE: завтрак влияет на сексуальную привлекательность

Ученые из University of Montpellier во Франции опубликовали новое исследование в журнале PLOS ONE, которое свидетельствует о том, что продукты, употребляемые на завтрак, могут немедленно отразиться на внешности человека.С массовыми изменениями в западной диете, особенно с увеличением потребления рафинированных углеводов, здоровье человека подвергается серьезным рискам. Ученые решили изучить связь между потреблением рафинированных углеводов и привлекательностью лица.Исследование было проведено на 104 французских добровольцах, учитывая их потребление на завтрак продуктов с высоким гликемическим индексом. Результаты показали, что немедленное употребление завтрака с высоким гликемическим индексом снижало привлекательность лица как у мужчин, так и у женщин.Кроме того, хроническое потребление рафинированных углеводов, особенно во время трех приемов пищи с высоким гликемическим риском: завтрака, полдника и перекуса между приемами пищи, также снижало привлекательность. Эти эффекты оставались значимыми даже после контроля за различными факторами, такими как возраст, уровень физической активности и другие.Согласно исследованию, физиологические механизмы, связанные с употреблением рафинированных углеводов, могут оказывать влияние на внешний вид человека. Однако ученые отмечают, что дальнейшие исследования необходимы для более глубокого понимания этой связи и ее последствий для здоровья.Это исследование подчеркивает важность осознанного выбора продуктов и балансирования диеты для поддержания как здоровья, так и привлекательности внешности.

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